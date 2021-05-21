Суд в Канади назвал терактом атаку на украинский самолет в Иране
Суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года. Суд постановил, что с учетом всех вероятностей ракетный удар со стороны Ирана был намеренным.
Об этом сообщает телеканал Global News.
Суд принял такое решение, опираясь на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранской стороне было известно, что воздушное судно является гражданским самолетом.
"Истцы установили, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность", - заявил судья Эдвард Белобаба.
Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее появились доказательство того, что иранская власть с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ, но первые три дня намеренно скрывала ее.
Отметим, что по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".