В ГПУ разъяснили эпизод с нападением на Черновол в деле Грымчака

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак не имеет отношения к делу по избиению Черновол

Возможное преступление, совершенное замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на журналистку Татьяну Черновол. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что Грымчак не имеет отношения к тому преступлению.

"В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак", - заявил Горбатюк.

По его словам, речь идет о новом преступлении, "совершенно не связанном с фактом избиения Черновол, но оно выявлено во время расследования преступления по Черновол".

Горбатюк отметил, что пока эти факты расследуются в одном производстве, но после реализации прокурор будет принимать решение, выделять ли отдельно это расследование и направлять по подследственности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на журналистку Татьяну Черновол. Об этом свидетельствует номер дела, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака, который совпадает с номером дела о покушении на Черновол в декабре 2013 года.

Отметим, в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министране касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Отмечается, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица.