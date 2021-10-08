ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 10:36
Прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с залогом 120 млн гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Отметим, суд может арестовать Труханова на 60 дней.

"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сообщила Постолюк, какую меру пресечения просит прокуратура.

За что судят Труханова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов.

Среди подозреваемых: мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.

Напомним, ВАКС избирает меру пресечения Труханову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Труханов
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны