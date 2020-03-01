Суд избрал меры пресечения для 22 подозреваемых в штурме горсовета в Жмеринке

Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным полицией за совершение противоправных действий в Жмеринской городском совете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Так, 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным. Еще трем - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шестерым - круглосуточный домашний арест.

Во время пресечения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы.

Ранее полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Жмеринке около 20 человек в масках пытались попасть в помещение городского совета. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входные двери и мебель в помещении, побили окна.

Сообщалось, что среди задержанных лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 УК Украины.