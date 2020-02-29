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Полиция задержала еще троих подозреваемых в штурме горсовета в Жмеринке

Новости » Общество     29.02.2020 - 15:48
Полиция задержала еще троих подозреваемых в штурме горсовета в Жмеринке
Фото: последствия беспорядков в городском совете Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

Причину беспорядков в полиции не называют

Полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках, которые произошли 27 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Сообщается, что "задержаны двое депутатов Жмеринского городского совета и работник горсовета за совершение противоправных действий на месте происшествия и нанесения телесных повреждений лицам, которых задерживала полиция".

"Им объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество задержанных после штурма Жмеринского горсовета возросло до 22 человек.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в полиции.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Жмеринке около 20 человек в масках пытались попасть в помещение городского совета. В ходе столкновений пострадали 8 сотрудников полиции и четверо гражданских.

Правоохранители сообщили о подозрении 19 задержанным во время штурма городского совета в Жмеринке Винницкой области.

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