Суд избрал меру пресечения экс-руководителю СВР

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки (СВР) Павлу Пашковскому, который подозревается в растратах 2,2 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Сообщается, что суд назначил Пашковскому залог в размере 168 тысяч гривен. Также меру пресечения избрано бывшему сотруднику СВР и исполняющему обязанности директора госпредприятия.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. гривен, бывшему служащему СВРУ - 60 тыс. гривен залога, и и.о. директора госпредприятия - 231 тыс. гривен залога", - сообщили в САП.

Напомним, 26 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение одному из бывших руководителей Службы внешней разведки. Его обвиняют в растрате 2,2 млн гривен бюджетных средств на государственных закупках. В частности Пашковский, а также экс-чиновник СВР и исполняющий обязанности руководителя государственного предприятия организовали государственную закупку оборудования, которое фактически невозможно было поставить.