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Стало известно имя подозреваемого в растратах экс-руководителя СВР

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 12:58
Стало известно имя подозреваемого в растратах экс-руководителя СВР
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пашковского заподозрили в растрате свыше 2 млн гривен

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Павел Пашковский подозревается в растратах. Об этом РБК-Украина сообщил источник в антикоррупционных органах.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что одному из бывших руководителей Службы внешней разведки объявили подозрение в растрате 2,2 млн гривен бюджетных средств на государственных закупках. Источник РБК-Украина в антикоррупционных органах уточнил, что речь идет о Павле Пашковском.

Напомним, Павшковский был назначен замглавы Службы внешней разведки в марте 2014 года. В октябре 2017 года он был уволен указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

На должности в СВР Пашковский не фигурировал в громких скандалах, в декларациях помимо зарплаты и пенсии указывал земельный участок и банковский вклад на сумму около 100 тыс. гривен.

Ранее вышло журналистское расследование о том, что семья начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака владеет элитным автопарком, недвижимостью и несколькими земельными участками. Журналисты пришли к выводу, что имущество его семьи не соответствует доходам.

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