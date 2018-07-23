Прокуратура Криму перевіряє на держзраду всіх держслужбовців півострова

Сам факт роботи в підконтрольних РФ "держорганах" Криму не є злочином

Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність кримських держслужбовців до вчинення державної зради, яка полягає в активних діях з ведення підривної діяльності. Про це розповіла начальник управління прокуратури АРК Світлана Блудова, коментуючи розшук колишнього кримського судді Валерія Чорнобука, передає "Крим.Реалії".

За її словами, кожного держслужбовця або взагалі кожного, хто знаходиться на території окупованого Криму, не будуть переслідувати у відповідності з Кримінальним кодексом України.

"Ми перевіряємо причетність кожної людини саме до вчинення державної зради, яка повинна полягати в активних діях: допомога у ведення підривної діяльності. Суддя Чорнобук допомагав окупаційній владі встановлювати судову систему Російської Федерації", - сказала Блудова.

При цьому сам факт роботи в підконтрольних Росії держорганах окупованого Криму не є злочином, пояснили вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради по 1 ч. ст. 111 КК України.