Суд Италии освободил украинского режиссера Лавренчука, которого задержали по требованию РФ

Суд Неаполя вынес решение освободить из-под стражи украинского режиссера Евгения Лавренчука. Его незаконно задержали в Италии в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Гражданин Украины Евгений Лавренчук незаконно, задержанный в Неаполе в декабре 2021 года по запросу путинской России о его экстрадиции, освобожден! Суд Неаполя вынес окончательное решение об освобождении Евгения, признав обвинения против него за стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования - политическими". - написала Денисова.

По ее словам, решение стало результатом инициированного омбудсменом обращение Нацполиции в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.

"По результатам этого обращения сведения в отношении гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в РФ были удалены за их несоответствие положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. В свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и уволил Евгения Лавренчука", - рассказала Денисова.

Предыстория

Напомним, Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, экс-главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "первой украинской школы театра и кино".

17 декабря в Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу российской власти, которая заявила, что восемь лет назад Лавренчук якобы совершил уголовное нарушения, находясь на территории РФ. Детали дела не разглашались, однако известно, что Евгения обвинили в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории России.

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