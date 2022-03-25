Суд Італії звільнив українського режисера Лавренчука, якого затримали на вимогу РФ

Суд Неаполя виніс рішення звільнити з-під варти українського режисера Євгена Лавренчука. Його незаконно затримали в Італії в грудні 2021 року на запит Росії про його екстрадицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Людмили Денісової.

"Громадянина України Євгена Лавренчука незаконно, затриманого у Неаполі в грудні 2021 року за запитом путінської Росії про його екстрадицію, звільнено! Суд Неаполя виніс остаточне рішення щодо звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування - політичними". - написала Денісова.

За її словами, рішення стало результатом ініційованого омбудсменом звернення Нацполіції до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

"За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в РФ були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру. У свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука", - розповіла Денісова.

Передісторія

Нагадаємо, Євген Лавренчук - український театральний режисер, екс-головний режисер Одеського театру опери та балету, ректор "першої української школи театру і кіно".

17 грудня в Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука за запитом російської влади, яка заявила, що вісім років тому Лавренчук нібито вчинив кримінальне порушення, перебуваючи на території РФ. Деталі справи не розголошувалися, проте відомо, що Євгена звинуватили у фінансових порушеннях, які він нібито скоїв на території Росії.

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