Суд истребовал документы о гражданстве Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Документы должны быть предоставлены суду до 5 сентября

Окружной административный суд города Киева истребовал документы о гражданстве исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, суд обязал Государственную миграционную службу предоставить заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США.

"Суд также постановил вытребовать от секретариата Кабинета министров Украины копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра Надежда Супрун с момента назначения его на эту должность и до 5 августа включительно", - говорится в сообщении.

Указанные материалы должны быть предоставлены суду до 5 сентября.

Отметим, сегодня состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признание ее действий противоправными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 февраля Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайства Министерства юстиции Украины об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности охраны здоровья.

Ранее 5 февраля 2019 года суд вынес определение об обеспечении иска и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, делегированные ей как заместителю министра.