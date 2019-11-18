Суд исследует доказательства по делу Омеляна

В Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что во время заседания 18 ноября продолжилось исследование доказательств по обвинению Омеляна в декларировании недостоверной информации.

"Так, по результатам заседания исследовано 5 томов материалов. В общем уже исследовано 8 из 29 томов доказательств по делу. Следующее заседание - 19 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Соломянском районном суде города Киева 27 мая прокурор САП огласил обвинительный акт по делу о недостоверное декларирование информации Владимиром Омеляном. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 года, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму свыше 3 млн гривен и 8 млн гривен.