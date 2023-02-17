Суд Іспанії схвалив екстрадицію в США хакера, який зламав сторінки у Twitter Обами й Байдена

Високий суд Іспанії 17 лютого погодився на запит США про екстрадицію британського громадянина, який розшукувався Сполученими Штатами через злом у 2020 році акаунтів високопосадовців і знаменитостей. Зокрема були скомпроментовані облікові записи американських політиків - Джо Байдена та Барака Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

22-річного Джозефа Джеймса О'Коннора заарештували в липні 2021 року в південному місті Естепона. Уряд Іспанії ще має підтвердити екстрадицію. Зазвичай він погоджується з рішення Високого суду, однак підозрюваний все ще може подати апеляцію.

У суді заявили, що Сполучені Штати мають кращу позицію для судового переслідування, оскільки саме там знаходяться докази, отримані під час розслідування, як і завдана шкода.

На попередньому слуханні в Мадриді О'Коннор заперечував проти екстрадиції. Хакерська атака на Twitter у липні 2020 року вплинула на низку перевірених облікових записів, у тому числі тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Байдена та генерального директора Tesla Ілона Маска.

Також постраждали акаунти колишнього президента Барака Обами, зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян, мільярдера Білла Гейтса, Уоррена Баффета, Беньяміна Нетаньяху, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга та Кейна Веста.

Хакер використовував облікові записи для отримання цифрової валюти, що спонукало соцмережу заборонити деяким перевіреним обліковим записам публікувати повідомлення протягом кількох годин аж до відновлення безпеки цих акаунтів.