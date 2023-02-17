Суд Испании одобрил экстрадицию в США хакера, который сломал страницы в Twitter Обамы и Байдена

Высокий суд Испании 17 февраля согласился на запрос США об экстрадиции британского гражданина, разыскиваемого Соединенными Штатами из-за взлома в 2020 году аккаунтов высокопоставленных должностных лиц и знаменитостей. В частности, были скомпроментированы учетные записи американских политиков - Джо Байдена и Барака Обамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

22-летний Джозеф Джеймс О'Коннор был арестован в июле 2021 года в южном городе Эстепона. Правительство Испании еще должно подтвердить экстрадицию. Обычно он соглашается с решением Высокого суда, однако подозреваемый все еще может подать апелляцию.

В суде заявили, что Соединенные Штаты имеют лучшую позицию для судебного преследования, поскольку именно там находятся доказательства, полученные в ходе расследования, как и причиненный вред.

На предварительном слушании в Мадриде О'Коннор возражал против экстрадиции. Хакерская атака на Twitter в июле 2020 года повлияла на ряд проверенных аккаунтов, в том числе тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Байдена и генерального директора Tesla Илона Маска.

Также пострадали аккаунты бывшего президента Барака Обамы, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, миллиардера Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Беньямина Нетаньяху, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга и Кейна Веста.

Хакер использовал учетные записи для получения цифровой валюты, что побудило соцсеть запретить некоторым проверенным аккаунтам публиковать сообщения в течение нескольких часов вплоть до восстановления безопасности этих аккаунтов.