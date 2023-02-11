Євродепутата Коццоліно арештували за корупцію та хочуть екстрадувати в Бельгію

Італійський євродепутат Андреа Коццоліно був заарештований у п'ятницю ввечері через причетність до корупції в Європейському парламенті. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Нашого клієнта було заарештовано вчора у лікарні, де він перебував через проблеми з серцем. Ордер на арешт виданий слідчим суддею Мішелем Клезом”, - сказав його адвокат Дімітрі Де Беко в заяві, надісланій Politico.

Де Беко повідомив, що Коццоліно зараз повернувся додому, однак перебуває під домашнім арештом. Депутат виступив проти своєї екстрадиції до Бельгії через "спосіб провадження" бельгійського правосуддя, йдеться у заяві. Команда юристів Коццоліно стверджувала, що з 21 грудня кілька разів писала судді, щоб його заслухали, але так і не отримали відповіді.

Слухання щодо екстрадиції Коццоліно відбудуться у вівторок вранці. Рано вранці в п’ятницю бельгійська влада розпочала операцію із затримання бельгійського євродепутата Марка Тарабелли. На пленарному засіданні Європарламенту з Коццоліно й Тарабелли було знято імунітет, що дало можливість бельгійським слідчим затримати їх.

Бельгійська поліція обшукала будинок Коццоліно в Брюсселі та опечатала, однак не обшукала, його офіс в Європейському парламенті. Крім того, було проведено обшук у сейфі Тарабелли в банку в Льєжі, а також у кількох офісах у валлонському місті Антіс, де Тарабелла все ще є мером.

Згідно з парламентськими звітами потенційні порушення бельгійського законодавства Тарабеллою та Коццоліно можуть включати корупцію, участь у злочинній організації та відмивання грошей. Однак у п'ятничному повідомленні прокуратура згадувала лише про корупцію та відмивання грошей.

Наприкінці минулого тижня бельгійський слідчий суддя, який веде справу, звільнив із в’язниці одного з чотирьох перших затриманих у справі - Нікколо Фіга-Таламанку - генерального секретаря однієї з неурядових організацій No Peace Without Justice, пов’язаних з корупційним скандалом Qatargate.

Троє інших підозрюваних - колишній віце-президент Європейського парламенту Єва Кайлі, її партнер Франческо Джорджі та колишній євродепутат П’єр Антоніо Панцері - досі перебувають у в’язниці. У січні Панцері уклав угоду про співпрацю зі слідством.