Суд по иску НБУ открыл производство о взыскании средств с Коломойского

Хозяйственный суд Днепропетровской области 11 июля назначил подготовительное заседание по заявлению Национального банка к бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как напомнили в пресс-службе, в июне 2018 года НБУ подал четыре иска к Коломойскому о взыскании с него как с финансового поручителя "ПриватБанка" задолженности по кредитам рефинансирования соответственно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн. Речь идет об обязательствах по договорам поручительства по задолженности, возникшей по состоянию на конец декабря 2015 года.

По данным НБУ, Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в открытии производств. Однако Большая Палата Верховного суда удовлетворила кассационные жалобы Национального банка и отменила решение судов предыдущих инстанций.

О взыскании задолженности с Коломойского, которая начала формироваться уже с 2016 года, НБУ обратился в декабре 2018 года с соответствующим иском в суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария).

Напомним, НБУ в декабре 2018 года обратился к Первой инстанции суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Игоря Коломойского с целью взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ. Коломойский остается должником перед НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договоры личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".