НБУ подал многомиллиардный иск против Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Иск подан в швейцарский суд, по месту жительства экс-владельца ПриватБанка

Национальный банк Украины подал в суд Швейцарии иск против одного из бывших собственников национализированного "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, иск на общую сумму 6,64 млрд грн подан 18 декабря в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы. Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Коломойского задолженности как финансового поручителя перед НБУ по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.

В НБУ напомнили, что в соответствии с требованиями швейцарского законодательства подачаа иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

"Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость подачи судебной претензии, с которой НБУ обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системе правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук

Кроме того, в начале июня этого года НБУ подал в украинские суды 147 исков для обеспечения исполнения Игорем Коломойским взятых на себя обязательств по личным поручительствам. По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,2 млрд грн. На сегодня 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Напомним, в октябре 2018 года начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук сообщил о том, что хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн в делах против бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

Отметим, 23 ноября национализирован "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.