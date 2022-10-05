ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд у Гаазі ухвалить важливе рішення щодо активів ПриватБанку в окупованому Криму

Новость на русском →
Україна, Середа 05 жовтня 2022 11:23
Суд у Гаазі ухвалить важливе рішення щодо активів ПриватБанку в окупованому Криму Фото: ПриватБанк готується до фінальної битви з Росією щодо активів у Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Постійна палата третейського суду у Гаазі визначить розмір збитків ПриватБанку, які Росія має відшкодувати за активи банку в окупованому Криму. Остаточне слухання має розпочатися 10 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

"Банк впевнений, що суду були надані достатні докази, включно зі звітами відомих експертів з оцінки збитків, що дозволить суду точно визначити істотні збитки, завдані банку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, у 2015 році ПриватБанк подав позов до арбітражного суду проти Росії відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

У цьому арбітражному провадженні, від участі в якому Росія обрала ухилитися, Постійною палатою третейського суду у Гаазі було винесене проміжне арбітражне рішення від 24 лютого 2017 року та часткове арбітражне рішення від 4 лютого 2019 року на користь банку, прийнявши основні позиції банку щодо певних юрисдикційних питань та підтвердивши, що Росія незаконно експропріювала активи Банку в Криму.

У 2019 році Росія відновила свою участь у провадженні та звернулася із заявою до Апеляційного суду у місті Гаага в Нідерландах, у якій просила переглянути або скасувати такі арбітражні рішення. 19 липня 2022 року Апеляційний суд у повному обсязі відхилив вимоги Росії щодо оскарження.

"Наразі арбітражне провадження знаходиться на вирішальному етапі визначення розміру завданих збитків, щодо відшкодування яких Росією має винести рішення арбітражний суд", - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, у 2019 році Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила Російській Федерації у перегляді питання юрисдикції та порушення зобов'язань за позовом ПриватБанку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк Крым
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати