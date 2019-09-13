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"ПриватБанк" одержал еще одну победу над Россией в Гааге

Новости » Экономика    13.09.2019 - 14:25
"ПриватБанк" одержал еще одну победу над Россией в Гааге
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дело об активах в Крыму будет слушаться в Гааге

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в пересмотре вопроса юрисдикции и нарушения обязательств по иску "ПриватБанка". Об этом говорится в заявлении государственного банка.

Как отмечается в сообщении, палата арбитражного суда в Гааге приняла это решение 12 сентября 2019 года.

"Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года по нарушению РФ обязательств по отношению к ПриватБанку по активам в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенном между Украиной и РФ. Российская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде и производство продолжит свой переход к следующему этапу", - говорится в заявлении банка.

Напомним, в феврале 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "ПриватБанка" и против Российской Федерации. В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований "ПриватБанка" против Российской Федерации.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) постановил, что Россия должна заплатить украинским инвесторам компенсацию за недвижимое имущество в анексованому Крыму в сумме 159 млн долларов. Решение принято по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний.

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