Суд Гааги завершив етап розслідування війни в Грузії 2008 року

У своїй заяві, оприлюдненій 16 грудня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, про завершення етапу розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних під час війни в Грузії 2008 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу суду в Гаазі.
Карім Хан заявив, що його вивчав докази, пов’язані з імовірними злочинами, скоєними всіма сторонами збройного конфлікту з початку 27 січня 2016 року.
Він також додав, що робота Міжнародного кримінального суду (МКС) в Грузії “далека від завершення”. Наразі зусилля будуть спрямовані на “забезпечення успішного судового переслідування осіб, щодо яких було видано ордер на арешт".
В своїй заяві Карім Хан нагадав, що р
За його словами, роботу суду щодо ситуації в Грузії не завершено. "Мій офіс продовжує і продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на притягнення до відповідальності адресатів ордерів на арешт", - зазначив він.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії, які брали участь у війні Росії проти Грузії в 2008 році.
Раніше ми писали, що Російська Федерація планувала влаштувати стажером власного шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Однак, його спіймали.
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