Суд Гааги завершив етап розслідування війни в Грузії 2008 року

Карім Хан заявив, що його вивчав докази, пов’язані з імовірними злочинами, скоєними всіма сторонами збройного конфлікту з початку 27 січня 2016 року.

Він також додав, що робота Міжнародного кримінального суду (МКС) в Грузії “далека від завершення”. Наразі зусилля будуть спрямовані на “забезпечення успішного судового переслідування осіб, щодо яких було видано ордер на арешт".

В своїй заяві Карім Хан нагадав, що р

За його словами, роботу суду щодо ситуації в Грузії не завершено. "Мій офіс продовжує і продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на притягнення до відповідальності адресатів ордерів на арешт", - зазначив він.