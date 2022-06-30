ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд в Гааге выдал ордера на арест троих военных преступников из Южной Осетии

Новина українською →
Гаага, Четверг 30 июня 2022 21:56
Суд в Гааге выдал ордера на арест троих военных преступников из Южной Осетии Фото: Международный уголовный суд (icc-cpi.int)
Автор: Сергей Новиков

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест троих военных преступников из Южной Осетии, которые принимали участие в войне России против Грузии в 2008 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что выданы ордера на арест Михаила Миндзаева ("министр внутренних дел"), Гамлета Гучмазова (начальник СИЗО) и Давида Санакоева ("омбудсмен").

Согласно решению, есть основания полагать, что каждый из них несет ответственность за военные преступления. Ордера на арест связаны с их действиями во время войны 2008 года между Россией и Грузией.

Все трое предположительно несут ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки, посягательство на человеческое достоинство, взятие в заложники и незаконное перемещение гражданских), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года.

Напомним, в 2021 году Европейский суд по правам человека признал этнические чистки в ходе войны России с Грузией в 2008 году.

Война 2008 года началась 8 августа с обстрела Цхинвали (Южная Осетия) грузинской стороной после российской провокации. Чрез несколько часов в войну вступила Российская Федерация, активные боевые действия завершились через шесть дней поражением Грузии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Гаага Южная Осетия Грузия
NEWS
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией