Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест троих военных преступников из Южной Осетии, которые принимали участие в войне России против Грузии в 2008 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда .

Сообщается, что выданы ордера на арест Михаила Миндзаева ("министр внутренних дел"), Гамлета Гучмазова (начальник СИЗО) и Давида Санакоева ("омбудсмен").

Согласно решению, есть основания полагать, что каждый из них несет ответственность за военные преступления. Ордера на арест связаны с их действиями во время войны 2008 года между Россией и Грузией.

Все трое предположительно несут ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки, посягательство на человеческое достоинство, взятие в заложники и незаконное перемещение гражданских), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года.