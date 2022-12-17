Суд Гааги завершил этап расследования войны в Грузии в 2008 году

Карим Хан заявил, что его изучал доказательства, связанные с вероятными преступлениями, совершенными всеми сторонами вооруженного конфликта с начала 27 января 2016 года.

Он также добавил, что работа Международного уголовного суда (МКС) в Грузии "далека от завершения". Усилия будут направлены на “обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест".

В своем заявлении Карим Хан напомнил, что

По его словам, работа суда по ситуации в Грузии не завершена. "Мой офис продолжает и будет продолжать направлять свои усилия на привлечение к ответственности адресатов ордеров на арест", - отметил он.