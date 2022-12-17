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Суд Гааги завершил этап расследования войны в Грузии в 2008 году

Фото: прокурор суда Гааги завершил этап расследования войны в Грузии (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В своем заявлении, обнародованном 16 декабря, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил о завершении этапа расследования преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время войны в Грузии в 2008 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу суда в Гааге.

Карим Хан заявил, что его изучал доказательства, связанные с вероятными преступлениями, совершенными всеми сторонами вооруженного конфликта с начала 27 января 2016 года.

Он также добавил, что работа Международного уголовного суда (МКС) в Грузии "далека от завершения". Усилия будут направлены на “обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест".

В своем заявлении Карим Хан напомнил, что

По его словам, работа суда по ситуации в Грузии не завершена. "Мой офис продолжает и будет продолжать направлять свои усилия на привлечение к ответственности адресатов ордеров на арест", - отметил он.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест трех военных преступников из Южной Осетии, участвовавших в войне России против Грузии в 2008 году.

Ранее мы писали, что Российская Федерация планировала устроить стажером собственного шпиона в Международный уголовный суд в Гааге. Однако его поймали.

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