Суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ

Зазначається, що Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, а саме Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова, в контексті війни в Україні щодо ймовірних злочинів, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

У чому їх звинувачують

У суді заявили, що Кобилаш Сергій Іванович, який у відповідний час був командувачем авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил, та Соколов Віктор Миколайович, який у відповідний час був командувачем Чорноморського флоту, несуть відповідальність за воєнний злочин в Україні.

Він полягає в нанесенні ударів по цивільних об'єктах в Україні, і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського Статуту.

"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, за вчинення діянь спільно і через інших осіб, віддання наказу про вчинення злочинів і за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням", - йдеться в заяві суду.

Російські військові причетні до ракетних ударів по Україні

Два ордери на арешт було видано на підставі клопотань, поданих обвинуваченням. Палата попереднього провадження II визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних відповідальні за ракетні удари, завдані підлеглими їм силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Протягом цього періоду мала місце ймовірна кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які були здійснені російськими збройними силами в декількох місцях в Україні.

Палата попереднього провадження II дійшла висновку, що є розумні підстави вважати, що передбачувані удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, а для тих об'єктів, які у відповідний момент могли кваліфікуватися як військові об'єкти, очікуваний побічний збиток цивільному населенню був би явно надмірним порівняно з очікуваною військовою перевагою.

"Є розумні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочин проти людяності, який полягає в "інших нелюдських діях, що навмисне заподіюють великі страждання або серйозне ушкодження тіла, психічного або фізичного здоров'я", - додали в МКС.

Обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Уже наприкінці лютого 2024 року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські військові змінили тактику щодо обстрілу енергосистеми України. Тепер намагаються вплинути на економіку країни через враження енергетики в певних регіонах.

У травні минулого року СБУ оголосила підозру адміралу Соколову за причетність до ракетних ударів по енергооб'єктах України.

А вже восени СБУ оголосила підозру генералу Кобилашу за ракетний удар по багатоповерхівці в Умані Черкаської області.