Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру від СБУ за обстріли України

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов наказував обстрілювати ракетами "Калібр" енергооб’єкти на території України. За це йому оголосили три підозри українські правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"У період з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ворожі обстріли загинуло 4 мирних жителів, ще 40 - отримали поранення. Повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України. Крім того, ракетні удари РФ призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

Слідчі Служби безпеки України повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

Порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою;

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Російські удари по українській енергосистемі

Масовані ракетні удари розпочалися у вересні минулого року. Цілями крилатих ракет та безпілотників-камікадзе стали електростанції, газовидобувні об'єкти та - в першу чергу - трансформаторні підстанції, що зв'язують енергосистему в єдине ціле та забезпечують постачання енергії споживачам.

Внаслідок ударів у багатьох регіонах України відбувалося відключення енергопостачання, подачі води та опалення від ТЕЦ, траплялися перебої зі зв'язком. Багато міжнародних організацій та країн Заходу називали такі удари воєнними злочинами.