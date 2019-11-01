Суд Гааги отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голландское издание nrc.nl.

Сообщается, что суд отклонил просьбу украинской стороны отстранить судью Дуко Оранье, который должен принять решение в затяжной апелляции по делу о скифском золоте.

Напомним, юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос в сентябре, поставив под сомнение независимость суда. Юристы исходили из того, что Оранье ранее выступал адвокатом в крупных судебных процессах, связанных с российской нефтяной компанией "ЮКОС".

Суд решил, что этих фактов недостаточно для его отвода. По мнению суда, вряд ли Оранье после передачи дел продолжал участвовать в процессах по "ЮКОСу".

Отметим, в июле Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу "скифского золота", предоставив еще несколько месяцев сторонам для новых доказательств.

В 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспаривается в суде.