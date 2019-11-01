Суд Гааги відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відведенні судді у справі про "скіфське золото". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голландське видання nrc.nl.

Повідомляється, що суд відхилив прохання української сторони відсторонити суддю Дуко Ораньє, який має прийняти рішення у затяжній апеляції по справі про "скіфське золото".

Нагадаємо, юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит у вересні, поставивши під сумнів незалежність суду. Юристи виходили з того, що Ораньє раніше виступав адвокатом у великих судових процесах, пов'язаних з російською нафтовою компанією "ЮКОС".

Суд вирішив, що цих фактів недостатньо для його відведення. На думку суду, навряд чи Ораньє після передачі справ продовжував брати участь у процесах по "ЮКОСу".

Відзначимо, в липні Апеляційний суд Амстердама виніс рішення по справі скіфського золота, надавши ще кілька місяців сторонам для нових доказів.

У 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим було анексовано Росією. З тих пір права на скіфське золото оскаржується в суді.