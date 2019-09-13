Украина заявила отвод судье по делу "скифского золота"

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Решение по делу ожидается в 2020 году

В пятницу, 13 сентября, Украина заявила отвод председательствующему судье Апелляционного суда города Амстердама, где рассматривается дело о возвращении коллекции "скифского золота". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Как сообщается, в ведомстве узнали об обстоятельствах, из-за которых судья может быть предвзятым к делу.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, который рассматривает дело, что вызывает сомнение в его объективности", - говорится в заявлении.

Оказалось, что судья несколько лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" - а значит де-факто Российской Федерации - в деле против "Юкоса". Во время этой работы он тесно сотрудничал с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев в деле "скифского золота".

6 сентября 2019 года представители Украины предложили судье взять самоотвод, а когда он отказался, подали ходатайство об отводе.

Решение по делу ожидается в 2020 году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифское золото". Суд предоставил сторонам еще несколько месяцев для предоставления новых доказательств. Окончательное решение суда можно ожидать через 6-9 месяцев.

Отметим, Украина настаивала на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивала на возврате части экспонатов на территорию Крыма.