Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - отметил он.

Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по отношению к России:

немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины в феврале 24 февраля 2022 года;

обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролирует Россия, не предпринимали шаги по продолжению военной операции.

Дело о "геноциде"

Украина в своим иске настаивала на том, что Россия ложно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что стало основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.

Таким образом, Киев оспорил основания Москвы для начала вторжения и требовал принять меры для завершения войны.