Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.
"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - отметил он.
Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по отношению к России:
Украина в своим иске настаивала на том, что Россия ложно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что стало основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.
Таким образом, Киев оспорил основания Москвы для начала вторжения и требовал принять меры для завершения войны.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина внесла пункт о репарациях в свой иск против России.
Все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".
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