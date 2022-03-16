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Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины

Фото: заседание суда в Гааге (facebook Елены Зеркаль)
Автор: Юлия Бойко

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - отметил он.

Сегодняшним решением суд в Гааге вводит временные меры по отношению к России:

  • немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины в феврале 24 февраля 2022 года;
  • обеспечить, чтобы любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролирует Россия, не предпринимали шаги по продолжению военной операции.

Дело о "геноциде"

Украина в своим иске настаивала на том, что Россия ложно утверждала о наличии якобы "актов геноцида" в Донецкой и Луганской областях, что стало основанием для признания так называемых "ЛДНР" и началом "специальной военной операции" против Украины.

Таким образом, Киев оспорил основания Москвы для начала вторжения и требовал принять меры для завершения войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина внесла пункт о репарациях в свой иск против России.

Все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".

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