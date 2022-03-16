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Суд у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України

Фото: засідання суду в Гаазі (facebook Олени Зеркаль)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Розгляд ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ у ще більшу ізоляцію", - зазначив він.

Сьогоднішнім рішенням суд у Гаазі вводить тимчасові заходи щодо Росії:

  • негайно припинити військові операції, що розпочалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року;
  • забезпечити, щоб будь-які військові або регулярні озброєні підрозділи, а також інші організації або особи, які контролює Росія, не вживали заходів щодо продовження військової операції.

Справа про "геноцид"

Україна у своєму позові наполягала на тому, що Росія хибно стверджувала про наявність нібито "актів геноциду" в Донецькій і Луганській областях, що стало підставою для визнання так званих "ЛДНР" і початком "спеціальної військової операції" проти України.

Таким чином, Київ оскаржив підстави Москви для початку вторгнення і вимагав вжити заходів для завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна внесла пункт про репарації у свій позов проти Росії.

Всі подробиці в матеріалі "Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії".

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