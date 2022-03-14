Суд в Гааге. Украина внесла пункт о репарациях в иск против России

"Этот вопрос (вопрос репараций, - ред.) мы, безусловно, включили в нашу позицию 7 марта во время слушаний. Мы объявляли, что это важный момент, и наша позиция включает в себя репарации, но это вопрос для более поздней стадии, для решения дела по существу. Но мы об этом не забываем, не забудем и обязательно будем включать в наши требования", - отметил он.