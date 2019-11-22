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Суд в Гаазі затвердив графік розгляду справи щодо захоплення українських кораблів

Новини » Політика     22.11.2019 - 20:12
Суд в Гаазі затвердив графік розгляду справи щодо захоплення українських кораблів
Ілюстративне фото (icj-cij.org)

Суд у Гаазі 21 листопада почав перші слухання у справі "Україна проти Росії"

Суд в Гаазі затвердив графік розгляду справи "Україна проти Росії" щодо українських військових кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступниці глави МЗС, агента України у цій справі Олени Зеркаль у Facebook.

За її словами, Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу. І від сьогодні справа має назву: "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів".

"Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув", - говорить Зеркаль.

Також вона додала, що Росії не вдалося затягнути Україну і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес.

Відповідно до розкладу, Україна має подати свій меморандум за 6 місяців. І від моменту подачі Україною меморандуму у Росіїї буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.

Нагадаємо, Арбітражний суд у Гаазі 21 листопада почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Також РБК-Україна писало, що 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти РФ". Суд визнав свою юрисдикцію у справах про расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі.

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