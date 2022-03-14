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Суд в Гааге. Украина внесла пункт о репарациях в иск против России

Автор: Юлия Бойко

Украина включила вопрос репараций в иск против России, который рассматривает Международный суд ООН. Речь идет о деле о геноциде против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Антона Кориневича для ТСН.

"Этот вопрос (вопрос репараций, - ред.) мы, безусловно, включили в нашу позицию 7 марта во время слушаний. Мы объявляли, что это важный момент, и наша позиция включает в себя репарации, но это вопрос для более поздней стадии, для решения дела по существу. Но мы об этом не забываем, не забудем и обязательно будем включать в наши требования", - отметил он.

Напомним, 7 марта суд в Гааге сегодня начал слушания о геноциде по иску Украины против Российской Федерации из-за начатой 24 февраля войны.

Подробнее в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".

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