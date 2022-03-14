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Суд в Гаазі. Україна внесла пункт про репарації до позову проти Росії

Автор: Юлія Бойко

Україна включила питання репарацій до позову проти Росії, який розглядає Міжнародний суд ООН. Йдеться про справу про геноцид проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю постійного представника президента в Автономній республіці Крим Антона Коріневича для ТСН.

"Це питання (питання репарацій, - ред.) ми, безумовно, включили в нашу позицію 7 березня під час слухань. Ми оголошували, що це важливий момент, і наша позиція включає в себе репарації, але це питання для більш пізньої стадії, для вирішення справи по суті. Але ми про це не забуваємо, не забудемо і обов'язково будемо включати в наші вимоги", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 березня суд у Гаазі сьогодні розпочав слухання про геноцид за позовом України проти Російської Федерації через розпочату 24 лютого війну.

Детальніше в матеріалі "Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії".

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