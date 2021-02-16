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Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Автор: Анастасия Рокитна

Суд в Нидерландах постановил немедленно отменить комендантский час. Он серьезно нарушает права человека.

Об этом заявила судья, передает NOS.

"Широкомасштабная мера, основанная на основе законе о чрезвычайном положении, может быть принята только в том случае, если действительно возникает острая чрезвычайная ситуация, которую, к тому же, нельзя разрешить другими менее жесткими средствами", - сказала судья.

Напомним, 8 февраля правительство Нидерландов приняло решение продлить действие комендантского часа, который был введен из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что комендантский час в Нидерландах ввели 23 января. Он действует с 21:00 до 4:30. В случае его нарушения ожидается штраф.

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Новости Украины комендантский часНидерланды
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