В Нидерландах продлили комендантский час до марта
Правительство Нидерландов приняло решение продлить действие комендантского часа, который был введен из-за пандемии. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 2 марта.
Об этом сообщает издание Telegraaf.
"Временное правительство решило, что нахождение на улице без весомых причин после 21:00 по-прежнему будет запрещено", - говорится в сообщении.
По словам министра юстиции Фердинанда Грапперхауса, эффект комендантского часа пока не влияет на количество зараженных COVID-19. Однако, по его словам, после 21:00 на улице намного тише.
"В любом случае, это мера ведет к снижению мобильности и количества инфицированных. И это то, чего мы хотим", - заявил он.
Напомним, комендантский час в Нидерландах ввели 23 января. Он действует с 21:00 до 4:30. В случае его нарушения ожидается штраф до 95 евро.
Ранее сообщалось о более 100 случаев побочных эффектов от вакцины в Нидерландах.
Кроме того, в Норвегии умерли 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer.