В Нидерландах продлили комендантский час до марта

Правительство Нидерландов приняло решение продлить действие комендантского часа, который был введен из-за пандемии. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 2 марта.

"Временное правительство решило, что нахождение на улице без весомых причин после 21:00 по-прежнему будет запрещено", - говорится в сообщении.

По словам министра юстиции Фердинанда Грапперхауса, эффект комендантского часа пока не влияет на количество зараженных COVID-19. Однако, по его словам, после 21:00 на улице намного тише.