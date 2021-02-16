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Суд в Гаазі постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах

Автор: Анастасія Рокитна

Суд у Нідерландах постановив негайно скасувати комендантську годину. Вона серйозно порушує права людини.

Про це заявила суддя, передає NOS.

"Широкомасштабний засіб, заснований на основі закону про надзвичайний стан, може бути прийнятий лише в тому випадку, якщо дійсно виникає гостра надзвичайна ситуація, яку, до того ж, не можна дозволити іншими менш жорсткими засобами", - сказала суддя.

Нагадаємо, 8 лютого уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію.

Раніше повідомлялося, що комендантську годину в Нідерландах ввели 23 січня. Вона діє з 21:00 до 4:30. У разі її порушення очікується штраф.

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Новини України комендантский часНідерланди
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