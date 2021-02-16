Суд в Гаазі постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах

Суд у Нідерландах постановив негайно скасувати комендантську годину. Вона серйозно порушує права людини.
Про це заявила суддя, передає NOS.
"Широкомасштабний засіб, заснований на основі закону про надзвичайний стан, може бути прийнятий лише в тому випадку, якщо дійсно виникає гостра надзвичайна ситуація, яку, до того ж, не можна дозволити іншими менш жорсткими засобами", - сказала суддя.
Нагадаємо, 8 лютого уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію.
Раніше повідомлялося, що комендантську годину в Нідерландах ввели 23 січня. Вона діє з 21:00 до 4:30. У разі її порушення очікується штраф.