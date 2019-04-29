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Суд в Гааге покажет онлайн судебный процесс Украины против РФ

Новости » Политика    29.04.2019 - 19:40
Суд в Гааге покажет онлайн судебный процесс Украины против РФ
Иллюстративное фото (facebook.com/navy mil gov ua)

Слушание дела начнется 10 июня 2019 года

Постоянная палата третейского суда в Гааге покажет на своем сайте трансляцию процесса по иску, который Украина подала против Российской Федерации, в связи с нарушением Россией Конвенции ООН по морскому праву и незаконным захватом трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей в Черном море 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на официальном сайте Постоянная палата третейского суда.

В документе подчеркивается, что слушание дела начнется 10 июня 2019 года. В этот день свои доводы по делу представят представители России, на следующий день, 11 июня, с ответным словом выступят представители Украины. Трансляция заявлений будет вестись на сайте арбитража в режиме онлайн.

Второй этап устных прений, указывается в документе состоится, 13 и 14 июня. В первый день выступит российская делегация, во второй - представители Украины.

Напомним, Украина подала иск против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей, незаконно захваченных Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.

Отметим, 25 ноября прошлого года корабли украинского флота в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заранее проинформировала о маршруте согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ (пограничные сторожевые катера типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст", "Суздалец") совершили агрессивные действия против кораблей ВМС ВСУ.

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