Суд в Гааге объявит решение по иску Украины против России 8 ноября

Фото: Международный суд в Гааге (icj-cij.org)

Украина требует возместить убытки за сбитый на Донбассе малазийского боинг MH17

Международный суд ООН в Гааге 8 ноября объявит решение, есть ли у него юрисдикция по иску Украины против Российской Федерации о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, украинскую делегацию на слушаниях возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"В 15.00 (по местному времени), 8 ноября 2019 года в г. Гаага (Королевство Нидерланды) Международный суд ООН объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина обвиняет Росси. в предоставлении оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении гражданского пассажирского автобуса неподалеку Волновахи, взрыва во время мирного собрания в городе Харькове, дискриминации украинского и крымскотатарской общин, запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка. Также Украина требует возместить убытки за сбитый на Донбассе малазийского боинг MH17.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Украина просит Гаагский суд отклонить предварительные возражения Российской Федерации относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины.

5 июня Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение возражений России относительно наличия в юрисдикции суда по иску Украины. Украина предстала перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в суд еще до начала 2017 года.