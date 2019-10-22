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Суд в Гаазі оголосить рішення за позовом України проти Росії 8 листопада

Новини » Політика    22.10.2019 - 18:42
Суд в Гаазі оголосить рішення за позовом України проти Росії 8 листопада
Фото: Міжнародний суд в Гаазі (icj-cij.org)

Україна вимагає відшкодувати збитки за збитий на Донбасі малазійського боїнг MH17

Міжнародний суд ООН у Гаазі 8 листопада оголосить рішення, чи є у нього юрисдикція за позовом України проти Російської Федерації про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, українську делегацію на слуханнях очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"О 15.00 (за місцевим часом), 8 листопада 2019 року в м. Гаага (Королівство Нідерланди) Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, Україна звинувачує Россі. у наданні зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи, вибуху під час мирного зібрання в місті Харкові, дискримінації української та кримськотатарської громад, заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, обмеження викладання української і кримськотатарської мови Також Україна вимагає відшкодувати збитки за збитий на Донбасі малазійського боїнг MH17.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Україна просить Гаазький суд відхилити попередні заперечення Російської Федерації щодо наявності у юрисдикції суду щодо позову України.

5 червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у юрисдикції суду за позовом України. Україна постала перед міжнародним судом по своїй першій справі відносно застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку передали на розгляд до суду ще до початку 2017 року.

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