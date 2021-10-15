Суд в Гааге назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России
Международный Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России. Дело касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Ранее по этому делу провели консультации представителей сторон с президентом Суда.
"Во время консультаций Украина настаивала на необходимости скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов. Это будет способствовать достижению справедливости для народа Украины и привлечению России к ответственности за нарушение международного права", - отметили в МИД.
Россия отрицала наличие у Суда юрисдикции рассматривать данное дело. Решением от 8 ноября 2019 года Международный Суд ООН отверг все возражения России относительно юрисдикции.
Согласно решению Суда:
- Украина должна подать ответ на Контр-Меморандум России до 8 апреля 2022 года
- далее Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года.
После представления финальных письменных возражений Сторонами, Суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.
"Украина уверена, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули украинские дипломаты.