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Суд в Гааге назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России

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Пятница 15 октября 2021 21:58
Суд в Гааге назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России Фото: суд в ООН назначил второй раунд письменных объяснений (nos.nl/photo ANP)
Автор: Инна Собора

Международный Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России. Дело касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Ранее по этому делу провели консультации представителей сторон с президентом Суда.

"Во время консультаций Украина настаивала на необходимости скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов. Это будет способствовать достижению справедливости для народа Украины и привлечению России к ответственности за нарушение международного права", - отметили в МИД.

Россия отрицала наличие у Суда юрисдикции рассматривать данное дело. Решением от 8 ноября 2019 года Международный Суд ООН отверг все возражения России относительно юрисдикции.

Согласно решению Суда:

  • Украина должна подать ответ на Контр-Меморандум России до 8 апреля 2022 года
  • далее Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года.

После представления финальных письменных возражений Сторонами, Суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение.

"Украина уверена, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули украинские дипломаты.

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