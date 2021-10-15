Суд в Гаазі призначив другий раунд письмових пояснень у справі Україна проти Росії

Міжнародний Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі Україна проти Росії. Справа стосується систематичних порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України .

Раніше у цій справі провели консультації представників сторін з президентом Суду.

"Під час консультацій Україна наголошувала на необхідності якнайшвидшого призначення дати для подачі заперечень фактичних та правових контраргументів. Це сприятиме досягненню справедливості для народу України та притягненню Росії до відповідальності за порушення міжнародного права", - зазначили в МЗС.

Росія заперечувала наявність у Суду юрисдикції розглядати дану справу. Рішенням від 8 листопада 2019 року Міжнародний Суд ООН відкинув усі заперечення Росії щодо юрисдикції.

Відповідно до рішення Суду:

Україна має подати відповідь на Контр-Меморандум Росії до 8 квітня 2022 року

далі Росія повинна подати свій письмовий документ до 8 грудня 2022 року.

Після подання фінальних письмових заперечень Сторонами, Суд призначить дату усних слухань по суті справи та прийме остаточне рішення.

"Україна впевнена, що Росія понесе відповідальність за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - наголосили українські дипломати.