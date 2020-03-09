Суд в Гааге по MH17: следствие назвало возможную цель боевиков

Фото: суд по делу MH17 в Гааге (twitter.com/WorldAffairsPro)

Боевики на Донбассе могли пытаться сбить украинский самолет

Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет. Об этом на суде заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, атака на гражданский авиалайнер "могла быть ошибкой". Следствие не исключает, что боевики на Донбассе пытались сбить самолет Военно-воздушных сил Украины. В то же время Фердинандуссе подчеркивает, что атака военного самолета также является уголовным преступлением.

"Ошибка в цели не имеет значения для совершенного преступления", - подчеркнул он.

Кроме того, следствие не видит смягчающих обстоятельств по причине активных боевых действий в июле 2014 года. Прокурор отметил, что такие правила в отдельных случаях применяются только к военным, которые действуют от имени государств, уважающих военное право.

"Война не освобождает всех от насилия против всех", - подытожил Фердинандуссе.

Напомним, ранее прокурор Фердинандуссе отметил, что Совместная следственная группа взяла во внимание все доказательства, которые предоставила российская сторона. Он также уточнил, что следствие в итоге отвергло версии о взрыве на борту самолета и об атаке боевого самолета ВВС Украины.