ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у Гаазі щодо MH17: слідство назвало можливу мішень бойовиків

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 17:22
Суд у Гаазі щодо MH17: слідство назвало можливу мішень бойовиків
Фото: суд по справі MH17 в Гаазі (twitter.com/WorldAffairsPro)

Бойовики на Донбасі могли намагатися збити український літак

Міжнародне слідство у справі про катастрофу MH17 на Донбасі не виключає, що бойовики намагалися збити український військовий літак. Про це на суді заявив прокурор Вард Фердінандуссе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, атака на цивільний авіалайнер "могла бути помилкою". Слідство не виключає, що бойовики на Донбасі намагалися збити літак Військово-повітряних сил України. Водночас Фердінандуссе підкреслює, що атака військового літака також є кримінальним злочином.

"Помилка цілі не має значення для скоєного злочину", - підкреслив він.

Крім того, слідство не бачить пом'якшуючих обставин унаслідок активних бойових дій в липні 2014 року. Прокурор зазначив, що такі правила в окремих випадках застосовуються тільки до військових, які діють від імені держав, які поважають військове право.

"Війна не звільняє від насильства проти всіх", - підсумував Фердінандуссе.

Нагадаємо, раніше прокурор Фердінандуссе зазначив, що Спільна слідча група взяла до уваги всі докази, які надала російська сторона. Він також уточнив, що слідство у результаті відкинуло версії про вибух на борту літака і про атаку бойового літака ВПС України.

Фігурант справи про катастрофу Boeing на Донбасі штурмував військову частину в Криму Справа МН17: у прокуратурі заявили про десятки причетних
Новини України ДонбасНідерландибойовикиMH17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся