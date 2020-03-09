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JIT изучила представленные Россией доказательства по делу MH17, - прокурор

Новости » Общество     09.03.2020 - 16:19
JIT изучила представленные Россией доказательства по делу MH17, - прокурор
Фото: суд по делу MH17 (twitter.com/B_Predescu)

Следствие приняло во внимание российские доказательства

Совместная следственная группа (JIT) по делу о катастрофе MH17 на Донбассе изучила представленные Россией доказательства. Об этом на суде заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, JIT изучила все возможные причины катастрофы малазийского самолета, придя к выводу, что его сбили из российской установки "Бук". При этом изучались версии о взрыве на борту и о якобы атаке украинского военного самолета.

"Эти доказательства включают множество документов, которые подала Россия. Вся информация, которую РФ предоставила JIT или огласила на пресс-конференциях, была принята во внимание", - добавил Фердинандуссе.

Напомним, ранее Фердинандуссе заявил, что отсутствие обвиняемых в зале суда не помешает установить истину в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Кроме того, представители следствия завили, что десятки людей "играли определенную роль" в перевозке "Бука", которым был сбит лайнер. При этом не всех удалось идентифицировать, а часть из них уже погибла.

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