Суд у Франції дозволив примусове стягнення з Росії 5 млрд доларів на користь "Нафтогазу"

Суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі 5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.
"Цей результат - частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу", - пояснив очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.
За його словами, рішення дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції.
"Нафтогаз" вже зробив перший крок до примусового виконання рішення арбітражу. У межах цього процесу "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро.
"Нафтогаз" продовжує робити все можливе, аби наблизити виконання арбітражного рішення Гаазького арбітражу.
"Ми вже маємо певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені", - підкреслив Чумак.
У жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи в окупованому Криму.
Після багаторічного арбітражного розгляду у квітня 2023 року трибунал у Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 мільярдів доларів
Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу РФ щодо скасування часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.
Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.