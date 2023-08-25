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Суд у Фінляндії залишив під вартою бойовика з "Русича", який воював проти України

Фото: Ян Петровський (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитро Браславський

Суд у Фінляндії сьогодні, 25 серпня, залишив під вартою бойовика з так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Яна Петровського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Районний суд Східного Уусімаа ухвалив рішення залишити під вартою 36-річного росіянина. 

"Чоловіка підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці діяльності терористичної групи. Поліція зажадала продовження затримання, щоб сприяти розслідуванню екстрадиції та екстрадиції злочинця", - йдеться у повідомленні.

Представник бойовика повідомив, що Ян Петровський заперечує скоєння злочинів.

Затримання Петровського у Фінляндії

Сьогодні повідомлялось, що поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Пізніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

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