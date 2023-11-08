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Суд Євросоюзу відмовив російському олігархові Мазепіну у знятті санкцій

Фото: Дмитро Мазепін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський олігарх Дмитро Мазепін програв судовий процес з приводу введених проти нього санкцій ЄС. Він потрапив під обмеження після початку війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що ЄС навів набір достатньо конкретних, точних і послідовних доказів, щоб показати, що Мазепін є провідним бізнесменом, який працює в секторі, що забезпечує істотне джерело доходів для російського уряду.

Це постановив генеральний суд ЄС у Люксембурзі. 

Bloomberg пише, що десятки багатих російських бізнесменів, зокрема Роман Абрамович, і члени їхніх родин звернулися до судів ЄС у Люксембурзі, намагаючись звільнитися від санкцій і відновити контроль над своїми активами, маєтками та суперяхтами.

Дмитро Мазепін

Російський підприємець, колишній власник і генеральний директор об'єднаної хімічної компанії "Уралхім".

Він перебуває під санкціями ЄС, Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України. 

Контакти Мазепіна з Путіним

Зазначається, що Мазепін був одним з останніх російських бізнесменів, які зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним перед вторгненням РФ в Україну.

Також вони зустрічалися в листопаді 2022 року, щоб обговорити ринок добрив, що Мазепін використовував як можливість поскаржитися на санкції і подякувати Путіну за підтримку. 

Минулого місяця Путін нагородив Мазепіна за його роботу орденом Олександра Невського, однією з найстаріших державних нагород Росії.

Мазепін, статки якого у 2022 році індекс Bloomberg Billionaires оцінював у 900 млн доларів, був змушений відмовитися від контролю над "Уралхімом" і ПАТ "Уралкалій" після введення санкцій. ЄС також ввів санкції проти його сина, колишнього російського гонщика Формули-1 Микити Мазепіна. 

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

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