Суд Євросоюзу відмовив російському олігархові Мазепіну у знятті санкцій

Зазначається, що ЄС навів набір достатньо конкретних, точних і послідовних доказів, щоб показати, що Мазепін є провідним бізнесменом, який працює в секторі, що забезпечує істотне джерело доходів для російського уряду.

Це постановив генеральний суд ЄС у Люксембурзі.

Bloomberg пише, що десятки багатих російських бізнесменів, зокрема Роман Абрамович, і члени їхніх родин звернулися до судів ЄС у Люксембурзі, намагаючись звільнитися від санкцій і відновити контроль над своїми активами, маєтками та суперяхтами.

Дмитро Мазепін

Російський підприємець, колишній власник і генеральний директор об'єднаної хімічної компанії "Уралхім".

Він перебуває під санкціями ЄС, Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Контакти Мазепіна з Путіним

Зазначається, що Мазепін був одним з останніх російських бізнесменів, які зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним перед вторгненням РФ в Україну.

Також вони зустрічалися в листопаді 2022 року, щоб обговорити ринок добрив, що Мазепін використовував як можливість поскаржитися на санкції і подякувати Путіну за підтримку.

Минулого місяця Путін нагородив Мазепіна за його роботу орденом Олександра Невського, однією з найстаріших державних нагород Росії.

Мазепін, статки якого у 2022 році індекс Bloomberg Billionaires оцінював у 900 млн доларів, був змушений відмовитися від контролю над "Уралхімом" і ПАТ "Уралкалій" після введення санкцій. ЄС також ввів санкції проти його сина, колишнього російського гонщика Формули-1 Микити Мазепіна.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.