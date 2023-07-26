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Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина, - Bloomberg

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Середа 26 липня 2023 15:27
Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина, - Bloomberg Фото: Віктор Пшонка (zhit.gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній генпрокурор України Віктор Пшонка виграв суд ЄС щодо його включення із санкційного списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Генеральний суд ЄС заявив у середу, що скасував рішення щодо запровадження санкцій проти Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо "твердій фактичній основі".

У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що не було зрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація поважає права на захист у місцевому кримінальному провадженні.

Санкції проти Пшонки

Зазначимо, що Пшонка був генеральним прокурором України за часів президентства Віктора Януковича, якого було скинуто під час протестів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.

При цьому Янукович, Пшонка, його син та інші союзники втекли з країни до Росії та перебувають у розшуку в Україні.

ЄС запровадив санкції проти майже 1800 осіб та організацій з моменту нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму в 2014 році та після вторгнення в країну в лютому минулого року.

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за "розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України".

Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем, розкраданні грошей, а після того, як він втік з України, активісти проникли в його будинок під Києвом, наповнений предметами розкоші, а також іконами та вазами.

Зазначимо, що оскарження санкцій у судах ЄС може тривати роками і рідко призводить до довготривалої перемоги - оскільки Рада ЄС часто повторно ухвалює свої рішення після програшу в суді.

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