Суд ЕС отменил санкции против Пшонки и его сына, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Генеральный суд ЕС заявил в среду, что отменил решение о введении санкций против Пшонки и его сына Артема, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

В своем решении Суд ЕС отметил, что не было понятно, убедился ли блок в том, что украинская судебная администрация уважает право на защиту в местном уголовном производстве.

Санкции против Пшонки

Отметим, что Пшонка был генеральным прокурором Украины во времена президентства Виктора Януковича, которого свергнули во время протестов на Майдане Незалежности в феврале 2014 года.

При этом Янукович, Пшонка, его сын и другие союзники сбежали из страны в Россию и находятся в розыске в Украине.

ЕС ввел санкции против почти 1800 человек и организаций с момента нападения России на Украину, начиная с аннексии Крыма в 2014 году и после вторжения в страну в феврале прошлого года.

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине за "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины".

Пшонку обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением, хищении денег, а после того как он сбежал из Украины, активисты проникли в его дом под Киевом, наполненный предметами роскоши, а также иконами и вазами.

Отметим, что обжалование санкций в судах ЕС может длиться годами и редко приводит к долговременной победе - поскольку Совет ЕС часто повторно принимает свои решения после проигрыша в суде.

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