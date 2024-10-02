Суд ЄС підтвердив законність заборони юридичних консультацій для російських компаній

Санкції проти Росії

У жовтні 2022 року Євросоюз запровадив восьмий пакет санкцій, який серед іншого заборонив IT-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги для російських компаній.

Аналогічну заборону на консультації запровадила Велика Британія у 2023 році. Тоді Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним та юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Крім цього, цього року США заборонили американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам в РФ послуги з IT-консалтингу, проектування, підтримки та хмарних сервісів.

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